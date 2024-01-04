كيربي: حماس لا تزال لديها قدرات كبيرة ونتقبل فكرة استمرار وجودها

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن واشنطن لا تؤمن بأن الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة سيقضي على فكر حركة حماس مضيفا أن الإدارة الأميركية "تتقبل" فكرة أن حماس ستظل موجودة.

وأوضح كيربي أن الجيش الإسرائيلي يستطيع تقويض قدرة حماس على شن هجمات داخل إسرائيل لكن الحركة "لا تزال لديها قدرات كبيرة في قطاع غزة".

وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي قادر على "القضاء على التهديد الذي تشكّله حماس على الشعب الإسرائيلي"، لكنّه استدرك قائلاً "هل سيتمّ القضاء على عقيدتها؟ كلا. وهل هناك احتمال بالقضاء على المجموعة؟ على الأرجح كلا".

وتعهد المسؤول الأميركي بأن واشنطن ستعمل على الحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن يواصل تلقي إحاطات بشأن الوضع في المنطقة.

وأضاف كيربي أن واشنطن لا تريد أن تتسع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتمتد إلى جبهات أخرى.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن محادثات الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة "جارية وبجدية".