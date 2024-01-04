فرقة مكافحة الإرهاب تعتقل الزميل سمير ساسي بتونس

اعتقلت فرقة مكافحة الإرهاب اليوم الخميس الزميل سمير ساسي، الصحفي بمكتب قناة الجزيرة في تونس، واقتادته إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال.

وقد دهمت الفرقة منزل الزميل ساسي وفتشته، وصادرت هواتفه وحاسوبه الشخصي، قبل اعتقاله.

كما لم يصدر بيان من الجهات الرسمية يوضح مكان اعتقال الزميل ساسي أو دواعي اعتقاله.

من جهته، قال مدير مكتب الجزيرة بتونس لطفي حجي إن البحث لا يزال جاريا عن مكان اعتقال الصحفي ساسي، ويحاول المحامي معرفة مكانه رغم عدم تجاوب الجهات المعنية.

وأضاف حجي أن طريقة الاعتقال أثارت امتعاض نقابة الصحفيين، لأن فرقة مكافحة الإرهاب دهمت المنزل، وحجزت بعض الكتب، وهواتف أبنائه أيضا، دون إرسال استدعاء أولي له كما تقتضي العادة والقوانين.

وكانت نقابة الصحفيين بتونس دعت أمس الأربعاء للنظر في مسألة اعتقال وملاحقة الصحفيين باللجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي والقوانين التي تراقب حرية التعبير، لا سيما مع وجود 3 صحفيين معتقلين حاليا بتهم إرهاب.