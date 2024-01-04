فرقة مكافحة الإرهاب بتونس تعتقل الزميل سمير ساسي

اعتقلت فرقة مكافحة الإرهاب في تونس الزميل سمير ساسي، الصحفي بمكتب قناة الجزيرة في تونس، واقتادته إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال.

وقد دهمت الفرقة منزل الزميل ساسي وفتشته، وصادرت هواتفه وحاسوبه الشخصي قبل اعتقاله.

ولم يصدر بيان من الجهات الرسمية يوضح مكان اعتقال الزميل ساسي أو دواعي اعتقاله.

من جهته، قال مدير مكتب الجزيرة بتونس لطفي حجي إن طريقة اعتقال الزميل سمير أثارت امتعاض نقابة الصحفيين، لأن فرقة مكافحة الإرهاب دهمت منزله، وحجزت بعض الكتب، وهواتف أبنائه أيضا، دون إرسال استدعاء أولي له كما تقتضي العادة والقوانين.

وأفاد محامون بأن الزميل سمير ساسي موقوف بمنطقة الحرس في حي التضامن غربي العاصمة تونس، على ذمة فرقة مكافحة الإرهاب.

وأضافوا أنّهم لم يتمكّنوا، حتى الساعة، من معرفة أسباب قرار الإيقاف ولا خلفياته.

نقابة الصحفيين تدين

من جانبها، أدانت نقابة الصحفيين التونسيين حالة الاحتجاز التعسفي للزميل الصحفي سمير ساسي.

وقالت، في بيان، إن اعتقال سمير دون إعلام العائلة بوجهته ودون تمكينه من الاتصال بعائلته أو بمحاميه أو مؤسسته أو الهياكل المهنية "ضرب لجوهر حق الدفاع".

وأضافت النقابة أنها لم تتمكن من معرفة مكان ساسي إلا بعد منتصف نهار الخميس رغم أنها باشرت البحث عنه منذ الليلة الماضية بالتعاون مع محامين ومكتب الجزيرة بتونس.

وأكدت النقابة أن محامي الدفاع عن سمير ساسي ممنوع من الحضور إلى مكان اعتقال الصحفي لمدة 48 ساعة.

وأضاف بيان النقابة أن الصحفي سمير ساسي تمسك بحقه في الصمت إلى حين حضور محام خلال البحث والتحقيق معه.

ووفق محامي الدفاع سيمثل الزميل سمير ساسي يوم غد الجمعة أمام النيابة العامة في تونس.

وكانت نقابة الصحفيين بتونس دعت أمس الأربعاء للنظر في مسألة اعتقال وملاحقة الصحفيين باللجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي والقوانين التي تراقب حرية التعبير، لا سيما مع وجود 3 صحفيين معتقلين حاليا بتهم إرهاب.