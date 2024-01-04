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زعيم الحوثيين: الاعتداء الأميركي على قواتنا لن يبقى دون رد

Yemenis watch the leader of the Houthis, Abdul-Malik al-Houthi, on a large screen delivering a speech during the Mawlid celebration, which marks the birthday of Muslims' Prophet Muhammad, in San?a'a, Yemen, 09 November 2019. Thousands of Yemenis gathered at al-Sabaeen square in the capital Sanaa to commemorate the birthday of Muslims' Prophet Muhammad, known as Mawlid, at an event organized by the Houthis. The Mawlid celebration of birthday of Muslim's Prophet Muhammad, born in 571 A.D., is observed on the 12th day of Rabi al-Awwal (The third month of the Islamic calendar). Mawlid is celebrated by decorating ?streets and vehicles, and gathering to tell stories and learn from the life of Prophet Muhammad. EPA-EFE/YAHYA ARHAB
خطاب سابق لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي (الأوروبية)
4/1/2024

قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيينعبد الملك الحوثي اليوم الخميس إن ما سماه الاعتداء الإجرامي على مجموعة من أفراد قواتهم البحرية "لن يبقى دون رد وعقاب"، في حين حمّل مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجماعة مسؤولية عواقب هجماتها على السفن.

وأضاف عبد الملك الحوثي -في بيان نشره الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع على حسابه بمنصة إكس- أن الأميركيين "ارتكبوا حماقة باستهداف مجموعة من أبطال البحرية أثناء أداء مهمتهم".

وأضاف زعيم الحوثيين أن ما وصفها بجبهة اليمن "أصبحت فعالة ومؤثرة بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، ووصولا إلى الإجراء المؤثر على اقتصاد وتجارة الأعداء الصهاينة بمنع السفن"، وفق بيانه الذي دعا فيه أيضا إلى الاحتشاد غدا الجمعة في صنعاء وعدد من المحافظات تضامنا مع قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن القوات الأميركية تتحمل تبعات استهداف زوارق الحوثيين في البحر الأحمر، وذلك تعليقا على مقتل 10 حوثيين باستهداف أميركي زوارق في البحر الأحمر.

كما قال وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد العاطفي اليوم الخميس إن رد قواتهم المسلحة على "الاعتداء الأميركي سيكون قاسيا"، وذلك في أعقاب بيان سابق له قال فيه "إنه لا خطوط حمراء أمامهم، وإن كل الاحتمالات مفتوحة، وإن أسلحتهم الإستراتيجية الرادعة ومدياتها تصل إلى أبعد مما يتوقع الأعداء"، حسب تعبير البيان.

مجلس القيادة الرئاسي

من جانبه، قال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إنه يحمّل الحوثيين "مسؤولية العواقب المترتبة على هجماتهم ضد السفن التجارية وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء في اجتماع ترأسه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي جدد المجلس خلاله "تأكيده الموقف الثابت للشعب اليمني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الغاشم وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي