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عاجل | مصادر بالشرطة العراقية: قتيلان من مقاتلي الفصائل الموالية لإيران وجرح 5 آخرين في بغداد

4/1/2024-|آخر تحديث: 4/1/202412:33 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة