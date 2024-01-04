تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجيري كرمان الإيرانية

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية، اليوم الخميس، مسؤوليته عن الانفجار المزدوج في محافظة كرمان جنوبي إيران، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح العشرات، وفق ما نقلته رويترز عن بيان للتنظيم بقنوات تابعة له على تليغرام.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده بدأت الإجراءات القانونية والسياسية عن طريق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالانفجار، معربا عن حزنه وتعازيه لعائلات الضحايا والشعب الإيراني.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت، أمس الأربعاء، الحداد العام على ضحايا الانفجار المزدوج، في حين قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي"، محذرا إسرائيل بأنها "ستدفع ثمن جريمة كرمان غاليا".

من جهتها، قالت الممثلية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة إن "طهران سترد بالنار والغضب على منظمي هذا الهجوم الإرهابي ومنفذيه، وكل من ساعد وحرض عليه"، داعية في منشور عبر منصة إكس مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم.

هيئة الطوارئ الإيرانية تقول إن "حصيلة قتلى الانفجارين الإرهابيين قرب قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري #قاسم_سليماني في محافظة كرمان جنوبي #إيران ارتفعت إلى 103 قتلى و141 جريحا"

لقراءة التفاصيل: https://t.co/7z9XcGyuPK pic.twitter.com/wqZ7CCt0la — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) January 4, 2024

وفي حين شجب مجلس الأمن الدولي اليوم التفجيرَين في إيران اللذين تبناهما تنظيم الدولة، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي -في مؤتمر صحفي اليوم- إن الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتشكيك في إعلان تنظيم الدولة مسؤوليته عن ذلك الهجوم.

ووقع أمس انفجاران بفارق 10 دقائق، استهدفا حشودا في محافظة كرمان جنوبي إيران كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لمقتل القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية عام 2020.