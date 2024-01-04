دعما لفلسطين.. نشطاء يلقون طلاء أحمر على سيارة بلينكن

ألقى نشطاء داعمون لفلسطين، اليوم الخميس، طلاء أحمر على السيارة الرسمية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أثناء مغادرته منزله في ولاية فرجينيا.

وجاءت خطوة النشطاء احتجاجا على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل وقتل المدنيين في قطاع غزة.

كما ترك المحتجون مومياء يداها ملطختان بالدماء تشبه بلينكن أمام مقر إقامته في منطقة ماكلين بفرجينيا.

ولحظة خروج بلينكن من المنزل، ردد المتظاهرون عبارة "عليك أن تخجل" وهرعوا خلف السيارة حاملين أعلام فلسطين.

🗣️ 'Shame on you' 🪧 'War criminal' Demonstrators gather in front of Secretary of State Antony Blinken’s house in Virginia, protesting against the US policy on Gaza They spill fake blood on the streets and over Blinken's car as he leaves his house in McLean for work 🔗… pic.twitter.com/rvJ8fHj3lQ — Anadolu English (@anadoluagency) January 4, 2024

وحاول المتظاهرون لفت الانتباه بضرب القدور بأيديهم وهتفوا بعبارات "أوقفوا الموت في غزة" و"مجرم حرب".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس، 22 ألفا و438 قتيلا و57 ألفا و614 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.