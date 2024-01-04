جندي إسرائيلي يسرق معدات وحاسوب زميل له قتل بطوفان الأقصى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن قيام جندي بجيش الاحتلال بسرقة معدات وحاسوب جندي آخر قتل في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الحادثة وقعت بقاعدة تابعة لجيش الاحتلال في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم تفصح الصحيفة عن اسم الجندي، وقالت، إنه سرق معدات وحاسوبا شخصيا لعسكري آخر، ولم تتطرق إلى ظروف الكشف عن الحادثة أو ما إذا تم توقيف الجندي من عدمه أو نوعية المعدات التي سرقها.

وشنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية بغلاف غزة، مما أسفر عن مقتل وأسر مئات الإسرائيليين.