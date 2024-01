شهيد في طوباس والاحتلال يواصل اقتحام طولكرم

استشهد فلسطيني فجر اليوم الخميس في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال اقتحامها لمدينة طولكرم ومخيميها.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن الشاب أسيد بني عودة (29) عاما استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحام طمون، مما يرفع حصيلة الشهداء إلى 325 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي اقتحم منازل في طمون، وانتشر في عدة أحياء، كما دارت مواجهات واشتباكات عنيفة في البلدة، وسمع أصوات انفجارات قوية.

وفي طولكرم، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، اقتحامها لمنازل الفلسطينيين في أحياء وضواحي المدينة ومخيميها.

وقالت "وفا" إن الاحتلال الإسرائيلي دهم الحي الجنوبي للمدينة، وفتش شققا سكنية، واحتجز سكانها وأخضعهم لتحقيق ميداني، ونشر قناصتها على أسطح البنايات.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن جرافات الاحتلال تواصل تجريف وتدمير البنية التحتية والشوارع الرئيسية، في مخيمي طولكرم ونور شمس.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن أصوات اشتباكات مسلحة تسمع بين حين وآخر في طولكرم ومخيميها.

وأضاف الشهود أن الاحتلال فرض حصارا على أحياء في المخيمين.

وتناقل فلسطينيون مقاطع مصورة لأعمال تجريف مبان ومحال تجارية وبنية تحتية في مخيم نور شمس.

The damage caused by the Israeli forces after raiding Tulkarm refugee camp. 3.1.24

دمار خلفه الاحتلال في مخيم طولكرم pic.twitter.com/vhonRADKaK

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 3, 2024