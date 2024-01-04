اشتباكات ضارية وسط غزة وجنوبها وإصابة 19 عسكريا إسرائيليا

تتواصل الاشتباكات بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وسط قطاع غزة وجنوبه في اليوم الـ90 للحرب، فيما تستمر المحاولات الإسرائيلية لدخول مخيم البريج حيث دوّت انفجارات عنيفة، كما استمر القصف المدفعي على أحياء مدينة غزة.

وأفادت مراسلة الجزيرة بوقوع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في منطقة المخيمات وسط القطاع، حيث تتصدى المقاومة للقوات الإسرائيلية في البريج والمغازي والنصيرات.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها فجّرت عبوة شديدة الانفجار بقوة إسرائيلية راجلة داخل منزل شمال مخيم النصيرات وأوقعتها بين قتيل وجريح، كما استهدفت دبابات غرب مخيم المغازي.

في تلك الأثناء، سقط شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية وسط القطاع، فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي لأحياء الدرج والتفاح والشجاعية في مدينة غزة.

كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارة جوية استهدفت المناطق الغربية لجحر الديك، جنوب مدينة غزة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 125 شهيدا و318 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا وفقا للوزارة إلى 22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي جنوب قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 25 شخصا على الأقل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس منذ فجر اليوم.

اشتباكات خان يونس

وتتواصل الاشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، فيما يستمر القصف المدفعي على شرق المدينة كما تتواصل الغارات الجوية على أجزائها الوسطى والغربية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 19 من جنوده وضباطه في المعارك الدائرة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الجيش أن قواته قتلت خلال الفترة نفسها عددا من مقاتلي حركة حماس، قال إنهم مسؤولون عن وحدة إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، و3 مسلحين حاولوا زرع عبوة ناسفة قرب قوات الجيش في منطقة خان يونس.

وأضاف، في بيان، أن قواته استهدفت مباني في دير البلح فر إليها مسلحون -حسب زعمه- وأنهم عثروا على منصات لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى في مخيم البريج.

من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت مدينة عسقلان ومناطق غلاف غزة الشمالي برشقة صاروخية مركزة. وقالت بلدية عسقلان إن القبة الحديدية اعترضت قذيفتين صاروخيتين في سماء المدينة صباح اليوم.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رشقة صاروخية كبيرة أطلقت من غزة، وأن دوي صفارات الإنذار سمع في عسقلان ومناطق أخرى في الجنوب.