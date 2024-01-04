اشتباكات بجنين وطوباس وانسحاب إسرائيلي من نور شمس بعد "أكبر اقتحام"

اشتبك مقاومون فلسطينيون مع جيش الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية اليوم الخميس، في حين سحب الجيش قواته بالكامل من مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بعد عملية عسكرية استمرت نحو 40 ساعة.

ورصد مراسل الجزيرة ليث جعار عملية اقتحام مخيم نور شمس، التي وصفت بالأضخم منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، وشهدت اشتباكات وانفجارات عدة، واعتقالات شملت عشرات من سكان المخيم.

وقال جيش الاحتلال اليوم -في بيان- إنه نفذ عملية واسعة في مخيم نور شمس، مشيرا إلى حملة اعتقالات واستجواب ميداني وإلى تدمير قدرات للمسلحين الفلسطينيين والعثور على أسلحة.

ونقلت وكالة رويترز عن سكان في المخيم أن قوات الاحتلال اعتقلت 120 شخصا على الأقل وهدمت 3 منازل، منها منزل لأحد أعضاء "كتائب طولكرم".

في الوقت نفسه، نقلت وكالة الأناضول عن شهود قولهم إن الجيش انسحب بالكامل من مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس بعد عملية أسفرت عن إصابة 17 فلسطينيا على الأقل.

وأضاف الشهود أن مقاومين فلسطينيين فجروا عبوات ناسفة في آليات عسكرية، وشوهدت القوات وهي تسحب إحدى هذه الآليات.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال ببلدة طمون في طوباس شمال شرقي الضفة الغربية.

وكانت آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين وجنود إسرائيليين، تخللها إلقاء عبوات ناسفة على الدوريات المتوغلة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية صير جنوب #جنين وتحاصر منزلا بدعوى وجود مطلوب داخله، وتطلق النار صوب المنزل وتهدد بهدمه في حال عدم الاستجابة للتعليمات#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/W9OdWp9X5F — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 4, 2024

اشتباكات جنوب جنين

من ناحية أخرى، قالت مراسلة الجزيرة إن اشتباكات وقعت بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا النار على طواقم صحفية ومنازل فلسطينيين في قرية صير جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.

وأضافت أن مقاومين فجروا عبوة ناسفة محلية الصنع قرب آليات عسكرية في القرية.

وكانت مراسلة الجزيرة قالت في وقت سابق إن قوات الاحتلال حاصرت عددا من المنازل في القرية، وأشارت إلى أن عددا من الشبان أصيبوا بجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح وهم مكبلون، كما أطلق الجنود النار عشوائيا داخل المنازل التي حاصروها.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية لعدة ساعات للعثور على شاب فلسطيني بزعم أنه مطلوب لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لكنه اختفى ولم يتمكن جنود الاحتلال من الوصول إليه.

وتأتي الاقتحامات والاعتقالات في المدن والمخيمات في إطار تصعيد إسرائيلي واسع في الضفة الغربية منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ ذلك التاريخ نحو 5630 معتقلا، وفقا لأحدث بيانات نشرها نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس.