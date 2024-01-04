وُصفت حالته بالحرجة.. إطلاق نار على إمام مسجد في نيوجرسي

قالت الشرطة الأميركية إن إمام مسجد أصيب بالرصاص خارج مسجده في نيوارك بولاية نيوجرسي -اليوم الأربعاء- وهو في حالة حرجة.

وفي حين لم توضح الشرطة الدافع وراء الحادث، أكد مدير السلامة العامة في نيوارك فريتز فريدج أن "الشرطة استجابت لنداء بتعرض رجل لإطلاق نار" صباح اليوم، لافتا إلى أن المصاب نُقل إلى المستشفى و"أبلغنا أنه في حالة حرجة".

وأكدت الشرطة أن الرجل إمام المسجد الذي وقع الحادث خارجه، وقد بدأ التحقيق بشأن ذلك، في حين أظهرت صور نشرها فرع نيوجرسي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية المعروف اختصارًا باسم "كير" سيارات الشرطة منتشرة خارج المسجد المكون من طابقين.

وأعربت مديرة الاتصالات في "كير" بنيوجرسي دينا سيد أحمد، عن "قلق بالغ إزاء هذا الحادث"، مشيرة إلى أنه على أي شخص لديه معلومات عن إطلاق النار الاتصال بالشرطة المحلية على الفور.

وكانت "كير" أوضحت في وقت سابق، رصدها زيادة كبيرة في الحوادث المدفوعة بمعاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) في الولايات المتحدة، منذ بدء معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

كما أعلن البيت الأبيض مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنه سيضع إستراتيجية وطنية لمحاربة الإسلاموفوبيا في وقت يتراجع فيه تأييد الرئيس جو بايدن بين الأميركيين المسلمين بسبب دعمه لحرب إسرائيل على غزة.