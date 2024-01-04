غالانت: لدينا نافذة زمنية قصيرة للتوصل إلى تفاهم مع لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن هناك "نافذة زمنية قصيرة" للوصول إلى تفاهمات دبلوماسية مع لبنان، وشدد على أن تل أبيب تعمل على "تغيير الواقع الأمني" على طول الحدود اللبنانية.

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء غالانت في تل أبيب، اليوم الخميس، مع المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين.

ووصل هوكشتاين إسرائيل -اليوم الخميس- بمهمة لم يتم الإعلان عن جدول زمني لها، لكنها تهدف لمنع نشوب حرب بين إسرائيل ولبنان.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي -في بيان- "أكد الوزير غالانت تصميم مؤسسة الدفاع الإسرائيلية على تغيير الواقع الأمني في شمال إسرائيل وعلى طول الحدود مع لبنان".

وأضاف أن غالانت "أكد على الأولوية القصوى لتمكين أكثر من 80 ألف إسرائيلي نازح من العودة إلى منازلهم".

"واقع جديد"

وتابع غالانت أن "هناك نتيجة واحدة محتملة فقط: واقع جديد على الساحة الشمالية سيمكّن من العودة الآمنة لمواطنينا".

واستدرك "ومع ذلك، فإننا نجد أنفسنا عند مفترق طرق، فهناك نافذة زمنية قصيرة للتفاهمات الدبلوماسية، وهو ما نفضله.. لن نتسامح مع التهديدات التي يشكلها وكيل إيران حزب الله وسنضمن أمن مواطنينا".

وكانت إسرائيل طلبت من سكان عشرات البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود لبنان المغادرة مع بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتواصل القصف المتبادل يوميا بين حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، على طرفي الحدود.

وتصاعدت اليومين الماضيين مخاوف اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، الثلاثاء الماضي، بقصف في العاصمة اللبنانية بيروت، من دون أن تتبنى إسرائيل الاغتيال أو تنفى مسؤوليتها عنه.