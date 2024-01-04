إسرائيل تعين خبيرا بريطانيا لتمثيلها بقضية "جرائم الإبادة بغزة"

عينت إسرائيل خبيرًا بريطانيًّا بالقانون الدولي، لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها والتي تتهمها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل عيّنت البروفيسور البريطاني مالكولم ناثان شو، الذي يعتبر من أشهر الخبراء عالميا بمجال القانون الدولي ويعمل محاضرا ضيفا بالجامعة العبرية في القدس، وذلك لمواجهة قضية اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأضافت الصحيفة أن شو يتمتع بسمعة دولية في تقديم المشورة القانونية بشأن مجموعة متنوعة من جوانب القانون الدولي، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والقانون البحري وحقوق الإنسان والتحكيم الدولي.

وأشارت إلى أن البروفيسور شو، قدم استشارات للحكومة البريطانية والعديد من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ومثل سابقا أمام محكمة العدل في لاهاي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة العليا في المملكة المتحدة وغيرها.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت يوم الجمعة الماضي دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وهاجمت إسرائيل، جنوب أفريقيا، ووصفت الخطوة بمؤامرة الدم.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب أفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على عدوانها على غزة، وسبق ذلك استدعاء جنوب أفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على غزة أدى إلى استشهاد 22 ألفا و438 فلسطينيا، وإصابة 57 ألفا و614 معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.