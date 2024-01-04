أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، أمرا أميريا بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وجاء في الأمر الأميري، الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه بعد المشاورات وقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق، تم تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم بتعيينهم.

وعمل رئيس الوزراء الجديد (69 عاما) سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة عام 1993 وبقي في منصبه لمدة عقد. وعُين بعدها وزيرًا للخارجية عام 2003، وقدم استقالته عام 2011.

وكان أمير الكويت قد قبِل، يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استقالة حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، التي دعاها إلى تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وهذه أول حكومة في عهد الشيخ مشعل الذي تولى الحكم يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد وفاة أمير الكويت السابق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عاما.