6420 معتقلا فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية طالت نحو 28 فلسطينيا، بينهم سيدتان، مما رفع حصيلة المعتقلين في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 6240 فلسطينيا.

وأوضحت الهيئة والنادي أن حملة الاعتقالات تركزت في محافظات، نابلس ورام الله وقلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم وجنين والقدس.

وأضافا أن حملة الاعتقالات رافقتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، واستخدمت أحد المواطنين كدرع بشري في مخيم قلنديا، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مجموعة من المواطنين كرهائن.

وقالت الهيئة والنادي إن حصيلة الاعتقالات في الضفة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

وتشن إسرائيل حملة اقتحامات واعتقالات متواصلة ومتصاعدة في أنحاء الضفة الغربية بشكل غير مسبوق مستهدفة كافة الفئات، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

اقتحامات ليلية

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مساء أمس الثلاثاء مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة واعتقلت عددا من الشبان في مدخله، قبل أن تغلق مداخل المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مصحوبة بجرافة عسكرية، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية، واقتحمت كذلك بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، ومدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

مشاهد من اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/aezdnHydiX — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 31, 2024

وإلى جانب اقتحامات قوات الاحتلال، اقتحمت كذلك مجموعة من المستوطنين قرية سنجل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.