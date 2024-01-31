بلومبيرغ: أردوغان سيزور مصر قريبا

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية -اليوم الأربعاء- نقلا عن مسؤولين أتراك وصفتهم بالمطلعين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر الشهر المقبل في مسعى لاستعادة العلاقات بعد أكثر من 10 سنوات من توترها.

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تركز المحادثات بين أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على شحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع والمستمرة منذ نحو 4 أشهر.

ولاحقا نقلت رويترز عن مسؤول تركي لم تسمه إن أردوغان سيزور مصر في 14 فبراير/شباط المقبل.

وكانت تركيا ومصر قد أعلنتا ببيان مشترك في يوليو/تموز الماضي إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء -لأول مرة منذ 10 سنوات- ليتم بعدها تبادل السفيرين.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، التقى أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة الـ20 في نيودلهي، وقال الرئيس التركي وقتها إن اللقاء كان إيجابيا وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.