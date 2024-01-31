واشنطن تتهم "المقاومة الإسلامية في العراق" بالوقوف وراء هجوم الأردن

أعلن البيت الأبيض -اليوم الأربعاء- أن "المقاومة الإسلامية في العراق" تقف وراء هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة العشرات في قاعدة عسكرية بالأردن قرب الحدود مع سوريا.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن "دوائر الاستخبارات لدينا تميل إلى فرضية أن مجموعة المقاومة الإسلامية في العراق التي تضم عددا من الفصائل الموالية لإيران نفّذت الهجوم".

وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية -رفض الكشف عن هويته-‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬إن واشنطن تتوقع أن تساعدها الحكومة العراقية في عرقلة تمويل الفصائل المسلحة في البلاد، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف القاعدة الأميركية في الأردن.

وأمس الثلاثاء، علقت كتائب حزب الله العراقية المسلحة عملياتها العسكرية والأمنية ضد القوات الأميركية بهدف منع أي إحراج للحكومة العراقية، على خلفية تداعيات أول هجوم يكبد القوات الأميركية خسائر بشرية منذ عملية طوفان الأقصى وبدء الحرب بغزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت إن هجوما بطائرة مسيرة على موقع عسكري أميركي بالقرب من الحدود الأردنية السورية يوم الأحد يحمل "بصمات" جماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة.

وتشن الجماعات المتحالفة مع إيران هجمات على أهداف إسرائيلية وأميركية من لبنان واليمن والعراق وسوريا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتعرضت القوات الأميركية في العراق وسوريا لـ165 هجوما -بما فيها الهجوم بشمال شرق الأردن- منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لما أعلنه البنتاغون.

فيما أعلنت الفصائل المسلحة العراقية مسؤوليتها عن أكثر من 150 هجوما على القوات الأميركية في المنطقة منذ ذلك الحين.