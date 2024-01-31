قوات الاحتلال تقصف مناطق عدة بغزة واشتباكات في خان يونس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية قصف المناطق السكنية وتجمعات النازحين في قطاع غزة، وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال نسف مربعا سكنيا وسط محافظة خان يونس صباح اليوم الأربعاء، وقصف بالمدفعية وسط وغربي المحافظة، التي وصل عدد الشهداء الذي سقطوا فيها منذ أمس الثلاثاء 17 شهيدا.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال قصفت منزلا في حي الدرج شرقي مدينة غزة، مما أدى لوقوع إصابات، كما تدور اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المناطق الغربية لشمال غزة، حيث سُمع دوي إطلاق نار كثيف.

وقصفت قوات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، واستهدفت محيط مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، في حين وصلت جثامين 11 شهيدا بينهم طفلان إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع غزة، بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة فلسطينية.

قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات مسلحة جرت بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة قرب نادي الفروسية، وأوضح أن الاشتباكات تجري وسط إطلاق نار كثيف من آليات جيش الاحتلال.

استهداف الهلال الأحمر

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جيش الاحتلال ألقى قنابل دخانية على بوابة مبنى جمعيته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما تسبب في اشتعال النيران في خيام النازحين داخل أسوار المبنى، وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال هدمت السور الخارجي للمبنى، وأطلقت النار والقنابل الدخانية على النازحين وكوادر الهلال الأحمر.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان مساء أمس الثلاثاء، إن اقتحام الجيش الإسرائيلي مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة، يمثل جريمة حرب.

وحذّرت من ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة بعد اقتحامه لساحة مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى الأمل في خان يونس، وسط إطلاق النار بكثافة على الموجودين في المستشفى من طواقم طبية وجرحى ونازحين.

وتواصل قوات الاحتلال حصار مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس لليوم العاشر على التوالي، وقالت وزارة الصحة في غزة أمس الثلاثاء إن الاحتلال الإسرائيلي يضع 150 كادرا طبيا، و450 جريحا، و3 آلاف نازح في دائرة الاستهداف بسبب ذلك الحصار.

وأكدت الوزارة نفاد الطعام المخصص للطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي، مع تراكم النفايات في أقسام وساحات المجمع؛ بسبب رفض الاحتلال السماح بنقلها إلى الخارج.

وحذرت الوزارة من أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 26 ألفا، و751 شهيدا، و65 ألفا و636 جريحا منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.