شاهد.. مقاتلو القسام يشتبكون مع دبابات وقوات الاحتلال في تل الهوى

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو يظهر اشتباك مقاتليها مع قوات الاحتلال في حي تل الهوى غربي مدينة غزة.

وفي بداية المقطع، ظهر أحد مقاتلي القسام وهو يخرج من حديقة أحد المنازل مرددا "لعيونك يا شيخ صالح"، في إشارة إلى صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الذي اغتالته إسرائيل في بيروت الشهر الماضي.

وقصف المقاتل آلية إسرائيلية كانت متوقفة على مقربة من سياج المنزل الذي خرج منه فأصابها بصورة مباشرة، قبل أن يقصف دبابة من المكان نفسه.

وأظهر المقطع أيضا اشتباكا بالأسلحة الخفيفة واستهداف جرافة من داخل أحد المنازل، ثم تسلق المقاتلون منزلا مدمرا واستهدفوا دبابة كانت متوقفة أمامه مباشرة.

وسُمع -في المقطع- صوت أحد المقاتلين، وهو يطلب من زميله قصف جرافة إسرائيلية، كما ظهر أحد المقاتلين، وهو يصور العملية.

ونقل أحد المقاتلين صورة دبابة تلتهمها النيران، وقال إنها استهدفت في محور تل الإسلام بقذيفة "الياسين-105".