خروج مانشيني مدرب السعودية قبل انتهاء ركلات الترجيح يغضب السعوديين

أثار خروج مدرب منتخب السعودية روبرتو مانشيني من الملعب قبل حسم نتيجة ركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية ضمن منافسات كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، حالة من الغضب والاستنكار في الشارع السعودي انعكست على منصات التواصل الاجتماعي.

وهاجم المغردون تصرف المدرب الإيطالي لمغادرته الملعب دون مساندة لاعبيه حتى النهاية، معتبرين أن تصرفه لم يكن مهنيا ولا احترافيا، وقال آخرون إنه كان على مانشيني الوقوف مع فريقه حتى النهاية.. "حارب معهم حتى النهاية… خسروا؟ صافحهم.. اشكرهم.. حاول أن تخفف من حسرتهم على الخسارة"، بحسب قول أحدهم.

ووصف مدونون تصرف مانشيني غير المفهوم، وتساءلوا عن ردة فعله لو أن الحظ كان قد ابتسم للمنتخب السعودي بعد لقطة خروجه؟ وماذا سيكون تصرفه وشعوره؟.

مهما كانت ظروفك لا تتخلى عن لاعبينك !!

مانشيني بهذي الحركه تخلى عن اللاعبين والجمهور السعودي كامل اللي كان معاه

اقل شي طبطب على اللاعبين اللي اغلبهم شباب صمدوا وما قصروا الى اخر لحظه #هروب_مانشيني #السعودية_كوريا pic.twitter.com/U4DwRyeAYF — محمد الشهري | MoElshehri (@MoElshehri) January 30, 2024

تصرف غير مفهوم .. ماذا كان سيكون رد فعل مانشيني لو ابتسم الحظ بعد هذه اللقطة ؟ pic.twitter.com/l8pX7rp6vm — محمد عواد (@mohammedawaad) January 30, 2024

وعلق بعض المتابعين على خروج المدرب الإيطالي بالقول إنه تخلى عن اللاعبين والجمهور السعودي كاملا الذي كان مساندا للخضر خلال مشواره في بطولة كأس آسيا، وكان من الجماهير المميزة في البطولة.

وأشار مغردون إلى أن المدرب الإيطالي يفتعل المشاكل في الفريق السعودي منذ بداية البطولة، واختتمها بطريقة انسحابه من الملعب والتي شبهوها بانسحاب المهزوم من أرض المعركة.

في حين طالبت الجماهير السعودية بفسخ عقد مانشيني مع المنتخب السعودي وعدم السماح لأي ناد في المملكة بالتعاقد معه.

مانشيني :

( خرجت لأني كنت أعتقد أن ضربات الجزاء إنتهت ) .

تبرير محرج لمن وثق به . pic.twitter.com/A3RoCBUR6v — فرحان الفرحان (@farhan_alfarhan) January 30, 2024

#مانشيني سكتنا عنه و عن تصريحاته قلنا نخلي المنتخب يخلص مهمته و بعدها نتفاهم برغم ان الامور كانت واضحة من البداية بالخؤوج المر مافعله هذا الرجل بالامس عار لن يمسح من تاريخه

خروجه بهذا الشكل ماهو الا تهرب من المسؤولية و محاولته للتضحية بلاعبيه و القاء اللوم و الضغوط عليهم… pic.twitter.com/Q7ST5j1obZ — عون الفيصل (@Awn58024826) January 31, 2024

#السعوديه_كوريا

خروج مؤلم

هارد لك اللاعبين الجمهور

مانشيني هزمنا بتعاليه وتخبطاته الفنيه 💔 pic.twitter.com/ZeR8ANvBOm — وليد العتيبي (@mekati_511) January 30, 2024

في المقابل ذهب بعض المتابعين في اتجاه آخر حيث وصفوا تصرف مانشيني بالذكي وأنه تصرف بهذا الشكل ليوجه الضغط عليه بدلا من اللاعبين ليحافظ عليهم ويبني جيلا لمستقبل الأخضر السعودي.

وانتقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل خروج المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني من الملعب قبل نهاية تنفيذ ركلات الترجيح، واصفا إياه بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

من جانبه قدّم مانشيني اعتذاره عن خروجه المبكر موضحا خلال المؤتمر الصحفي "اعتقدت أن المباراة انتهت ولم أقصد التقليل من احترام أي شخص".

جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لم يكشف أي تفاصيل بخصوص تعاقده مع مانشيني ابتداء من أغسطس/آب الماضي، بينما ذكرت تقارير إيطالية أنه سيوقع على عقد حتى 2027 مقابل 25 مليون يورو (27 مليون دولار) سنويا.

للامانه مانشيني فنيًا اعطى هويه للمنتخب، صحيح تدخلاته ماكانت موفقه وتصادمي مع اللاعبين لكن استمراره لا بد منه ومع الوقت متأكد بيصنع منتخب صلب وقوي pic.twitter.com/WmxbzSpMgj — Osama 🇸🇦 (@Siiros2) January 31, 2024