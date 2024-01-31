جيش الاحتلال يسحب لواء من غزة ويقلص قواته على حدود لبنان

سحب الجيش الإسرائيلي أحد ألوية الاحتياط من قطاع غزة، في حين قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، وفق ما ورد في صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن لواء الاحتياط الخامس غادر قطاع غزة الليلة الماضية وأنهى مهمته، وأوضحت أن الانسحاب يأتي في إطار تقليص عدد القوات في القطاع.

وفي سياق تقليص القوات على جبهات القتال، قالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش قرر تقليص قواته المتمركزة بالمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، وإن فرقا أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في هذه المناطق.

وكان جيش الاحتلال أعلن الأحد الماضي سحب لواءي احتياط من قطاع غزة، وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الجيش سحب اللواءين بعد انتهاء مهمتهما.

وحسب هذه القناة، فإن اللواء الأول "كرياتي" غادر جنوب غزة مساء السبت الماضي، بعد أن شارك الآلاف من عناصره في معارك ضارية ضد المقاومة الفلسطينية في خان يونس.

أما الثاني فهو لواء المظليين الذي يُعرف باسم "رأس الرمح" ويتألف من 5 كتائب، وفق قناة "كان".

وخلال أقل من شهر، سحب جيش الاحتلال عدة ألوية من قواته في غزة، من بينها الكتيبة رقم 7107 والفرقة 36 والكتيبة 13 في لواء غولاني.

وأقرَّ جيش الاحتلال -اليوم الأربعاء- بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة، في معارك شمال قطاع غزة وجنوبه.

كما أعلن أمس إصابة 26 عسكريا خلال 24 ساعة في معارك القطاع، مؤكدا ارتفاع العدد إلى 2797 منذ بداية الحرب، منهم 1283 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.