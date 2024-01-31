تفاصيل استشهاد الطفلة ليان واختفاء شقيقتها هند كما ترويها والدتهما

روت والدة الطفلتين ليان وهند رجب ملابسات الحادث الذي أسفر عن استشهاد ابنتها ليان واختفاء شقيقتها وطاقم فريق إسعاف تابع للهلال الأحمر الفلسطيني، بعدما حاصرتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب محطة للمحروقات في مدينة غزة.

وقالت الوالدة لقناة الجزيرة إنها كانت على اتصال مستمر مع ابنتيها للاطمئنان عليهما قبل أن يصلها نبأ استشهاد ابنتها ليان وأفراد من العائلة.

وكشفت أنها حاولت -في اتصال هاتفي- تهدئة ابنتها ليان، ولكن فريق الهلال الأحمر طلب أن يكلمها، وفي تلك اللحظة قامت دبابة إسرائيلية بإطلاق النار على السيارة التي كانت تقل العائلة.

ووثّق اتصال ليان بالهلال الأحمر الطفلة، وهي تطلب المساعدة "نحن بحاجة لمساعدتكم.. إنهم يطلقون النار باتجاهنا.. نحن داخل السيارة والدبابة بالقرب منا"، ثم سمع أصوات إطلاق النار والصراخ، لينقطع الاتصال.

وأضافت الوالدة أن ابنتها هند أخبرتها -في اتصال هاتفي- أن شقيقتها استشهدت، وأنها على قيد الحياة، وأكدت لها أنها مصابة في يدها وظهرها ورجلها.

وجدد الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة الإعراب عن قلقه العميق إزاء استمرار فقدانه الاتصال بفريق الإنقاذ الذي توجه لإنقاذ الطفلة هند العالقة في سيارة استهدفها الاحتلال في مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد أفراد عائلتها.

وقالت الجمعية في منشور لها إن 42 ساعة مرت على الحادثة، وما زال مصير الطفلة وفريق الإنقاذ مجهولا حتى الساعة.