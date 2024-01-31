تحطم مقاتلة أميركية في كوريا الجنوبية ونجاة قائدها

أعلن الجيش الأميركي أن إحدى طائراته المقاتلة من طراز إف 16 تحطمت -صباح اليوم الأربعاء- في المياه قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية، مؤكدا أن قائد الطائرة تمكن من النجاة بعد أن نجح في القفز منها.

وقال الجيش الأميركي -في بيان- إن المقاتلة تعرضت لحالة طوارئ أثناء طيرانها فوق بحر الغرب (البحر الأصفر) قبل أن تتحطم، مضيفا أن الطيار تم انتشاله وهو واع ونقل إلى المستشفى لتقييم وضعه الصحي.

من جهتها، نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن المقاتلة الأميركية سقطت في المياه بالقرب من جونسان (274 كيلومترا جنوب العاصمة سول).

وتوجد في جونسان قاعدة تابعة للقوات الجوية الأميركية تشغل هذا النوع من الطائرات الحربية. وهذه ثالث مقاتلة أميركية من طراز إف-16 تتحطم في كوريا الجنوبية منذ مايو/أيار 2023.

وتنشر الولايات المتحدة أكثر من 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية، التي تعد من أبرز حلفائها في المنطقة، وتوفر لها مظلة نووية لحمايتها من هجوم محتمل من كوريا الشمالية.