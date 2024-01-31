غارات أميركية بريطانية على أهداف حوثية باليمن

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأربعاء، أن القوات الأميركية والبريطانية شنت عددا من الغارات على محافظة صعدة، شمال غرب البلاد، في حين أكدت القيادة الوسطى الأميركية أنها دمرت صاروخ أرض-جو حوثيا كان مجهزا للإطلاق.

ونقل موقع "أنصار الله"، التابع للجماعة، عن مصدر أمني لم يسمه، قوله إن "الطيران الأميركي البريطاني شن عددا من الغارات الجوية على شمال مدينة صعدة". وأضاف "هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب، وعلى الدول المعتدية تحمل التبعات المترتبة على عدوانها".

من جهته قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن الحوثيين سيواجهون التصعيد الأميركي البريطاني بالتصعيد ولن يترددوا في الرد بعمليات عسكرية واسعة ونوعية، مشيرا إلى أنهم مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة.

وأشار إلى أن الحوثيين نفذروا عملية نوعية استهدفت السفينة التجارية الأميركية (كول) التي كانت متجهة إلى إسرائيل، وقال إن العملية تأتي بعد ساعات من استهداف المدمرة الأميركية (يو إس إس غريفلي)

من جهتها، قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتها دمرت صاروخ أرض-جو حوثيا كان مجهزا للإطلاق، وأضافت أن الصاروخ كان بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن ومثل تهديدا وشيكا على طائراتها.

ونقلت شبكة (سي إن إن) التلفزيونية الأميركية عن مسؤولين أميركيين أن صاروخ كروز أطلقه الحوثيون مساء الثلاثاء اقترب من مدمرة أميركية قبل إسقاطه، مشيرين إلى أن المدمرة استخدمت نظام الأسلحة القريبة لأول مرة منذ بدء اعتراض صواريخ الحوثيين.

مهمة أوروبية في البحر الأحمر

على صعيد آخر، قال مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه سيتم إنشاء مهمة بحرية جديدة للاتحاد الأوروبي للمشاركة في حراسة السفن التجارية بالبحر الأحمر ومواجهة هجمات الحوثيين.

وأضاف أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استعداد للمشاركة ولا أحد يعرقل ذلك حاليا، معربا عن أمله أن تجهز المهمة في 17 فبراير/شباط الجاري.

وقال إنه سيتم الاتفاق على تفاصيل المهمة اليوم، خاصة بشأن الدولة التي ستتولى القيادة، موضحا أن الغرض من المهمة هو حماية السفن واعتراض أي شكل من أشكال الهجوم على سفن الطاقة لكن دون المشاركة في أي نوع من الإجراءات ضد الحوثيين، وإنما تبديد أي مصاعب لحركة المرور هناك.

من جهته، استبعد رئيس شركة هاباغ لويد الألمانية، رولف هابن يانسن، أن تنتهي هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر قريبا، وقال "لا نعتقد أن الأمر سينتهي بعد غد.. وما إذا كان سيستمر لمدة شهر أو 3 أو 5 أشهر، لا أعرف".

وأضاف يانسن -خلال مؤتمر صحفي في هامبورغ- أن التوصل إلى اتفاق سياسي ومهمة لحماية سفن الشحن قد يؤدي إلى حل في غضون 6 أشهر.