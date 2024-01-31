إلقاء قنبلة على سياج السفارة الإسرائيلية في السويد

قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم العثور على جسم مشبوه قرب السفارة الإسرائيلية في السويد، مضيفة أن قنبلة يدوية ألقيت على السياج الخارجي لمبنى السفارة.

وأضافت القناة أن القنبلة لم تنفجر وجرى تفكيكها.

من جهتها، قالت الشرطة السويدية إنه تم العثور على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم اليوم الأربعاء، وجرى تدميره من قبل خبراء المفرقعات.

وأضافت الشرطة أن موظفي السفارة أبلغوا الشرطة بالعثور على هذا الجسم، مما أثار حالة تأهب كبيرة لسلطات إنفاذ القانون.

وقال متحدث باسم الشرطة لقناة "تي في 4" إنه جرى تفجير العبوة في وقت لاحق بطريقة محكمة.

ورفضت الشرطة الإفصاح عن أي تفاصيل حول طبيعة الجسم أو كيفية وصوله إلى منطقة السفارة، وقالت إنها بدأت تحقيقا.

ولفتت شرطة ستوكهولم إلى أن شرطة الأدلة الجنائية توجهت إلى الموقع للعثور على أدلة محتملة والحصول على صور كاميرات المراقبة في المنطقة.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة إفتونبلاديت اليومية نقلا عن مصادر لم تسمها أنه من المعتقد أن الجسم كان قنبلة يدوية ألقيت فوق سياج السفارة وسقطت قرب المبنى.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا على مسافة حوالي 100 متر من السفارة.

من جهته، كتب السفير الإسرائيلي لدى السويد زيف نيفو كولمان على منصة "إكس" يقول "تعرضنا اليوم لمحاولة هجوم على سفارة إسرائيل في ستوكهولم وموظفيها". وأضاف "لن يخيفنا الإرهاب".