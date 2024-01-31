القسام تدمر دبابات إسرائيلية من مسافة صفر في المغازي والبريج

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صورا تظهر اشتباك مقاتليها مع قوات وآليات الاحتلال في مخيمي البريج والمغازي بوسط غزة.

وأظهرت الصور خروج مقاتلي القسام من وسط الحقول لضرب الدبابات الإسرائيلية من المسافة صفر، كما ظهر صوت أحد المقاتلين، وهو يعطي تعليمات العملية لمقاتل آخر ويأمره بالتسديد.

وخرج أحد مقاتلي القسام إلى دبابة متمركزة في أحد الشوارع وقصفها من بُعد أمتار قليلة قبل أن تندلع اشتباكات بأسلحة خفيفة، وقال أحد المقاتلين خلال العملية "هذه ثأر لعائلتي".