السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا تنضم لبريكس

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأربعاء إن 5 دول من أصل 6 تمت دعوتها للانضمام إلى مجموعة بريكس العام الماضي أكدت انضمامها وهي مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران.

وقالت باندور في تصريحات في مؤتمر صحفي بالعاصمة جوهانسبرغ "كاتبتنا الأرجنتين لتشير إلى أنها لن تتخذ قرارا في هذا الطلب الناجح الذي قدمته الحكومة السابقة للانضمام كعضو كامل في بريكس، ونحن نتقبل قرارها".

وكانت الدول الخمس ومعها الأرجنتين قد دُعيت خلال قمة انعقدت في جوهانسبرغ في أغسطس/آب الماضي إلى الانضمام إلى المجموعة التي تتألف من البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، على أن يبدأ الانضمام اعتبارا من مطلع هذا العام، وفي حين وافقت تلك الدول على الانضمام فإن الأرجنتين رفضت الدعوة.

ويرأس الأرجنتين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي خافيير ميلي، الذي ينتمي للتيار اليميني المتشدد، ومؤيد للمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة.

وجرى تأسيس تكتل بريكس في 2006، وعقد أول اجتماعاته في 2009، وتعتبر المجموعة نفسها بديلا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية متمثلة في مجموعة الدول السبع الكبرى، بقيادة الولايات المتحدة، كما أنها ترى أن المجموعة ستسهم في إعادة التوازن إلى النظام العالمي الذي تصفه بأنه عفى عليه الزمن.

ووصلت نسبة مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5%، قبل انضمام الدول الخمس الجديدة، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.