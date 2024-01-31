الحرب تجبر 8 ملايين سوداني على النزوح والبرهان يرفض التفاوض بـ"الخارج"

قالت الأمم المتحدة إن المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسببت في نزوح 8 ملايين شخص، في حين أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن التفاوض لوقف الحرب ينبغي أن يكون داخل البلاد.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان الأربعاء، إن النزاع الوحشي في السودان أدى إلى نزوح حوالى 8 ملايين شخص، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم عاجل لتلبية احتياجات النازحين.

وأضاف غراندي خلال زيارة إلى إثيوبيا "لقد سمعت قصصا مؤلمة عن فقدان عائلة وأصدقاء ومنازل وسبل العيش لكن وسط هذا اليأس، لمست أيضا تصميم اللاجئين على المضي قدما إذا قدمنا لهم الدعم والفرص".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول قدّر متحدث باسم الأمم المتحدة أن النزاع يشكل "أكبر أزمة نزوح في العالم".

واستقبلت إثيوبيا، إحدى الدول الست المجاورة للسودان، منذ أبريل/نيسان 2023 أكثر من 100 ألف شخص هربوا من المعارك بحسب الأمم المتحدة. يضاف هؤلاء إلى حوالي 50 ألف لاجئ سوداني موجودين في البلاد.

وقالت مفوضية اللاجئين، في بيان الأسبوع الماضي، إن عدد النازحين السودانيين في تشاد بلغ 500 ألف شخص منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/نيسان الماضي، أما في جنوب السودان فيعبر ما متوسطه 1500 شخص يوميا إلى البلاد".

شروط البرهان

سياسيا، قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن التفاوض لوقف الحرب ينبغي أن يكون داخل البلاد، مؤكدا أن أي مبادرة من الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) لا تعني الشعب السوداني.

وفي خطاب ألقاه -الثلاثاء- أمام ضباط وجنود الفرقة الـ11 مشاة في الجيش السوداني بمدينة خشم القربة بولاية كسلا (شرقي البلاد)، دعا البرهان السياسيين للبحث عن حلول لأزمات البلاد من داخلها، قائلا إنه لا بد من الجلوس مع كل أطياف الشعب السوداني للوصول لحلول مرضية للجميع.

وتابع أنه لن يقبل أي تفاوض لا يرضي الشعب السوداني ولا يقوم على أسس قوية ومتينة تحفظ للشعب كرامته، مشددا على ضرورة خروج قوات الدعم السريع، دون ذكرها بالاسم، من المؤسسات المدنية ومنازل المدنيين.

كما قال البرهان -الذي يتولى أيضا قيادة الجيش السوداني- إنه لن يسافر للقاء أي شخص، مشيرا إلى اللقاء الذي تم مؤخرا في أديس أبابا بين رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية) وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في أديس أبابا.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني رفض المشاركة في اجتماع دعت إليه منظمة إيغاد في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما وافق حميدتي على المشاركة فيه.

وأكد البرهان -في خطابه أمام العسكريين- أن مبادرات هذه المنظمة الأفريقية لا تعني القيادة السودانية، قائلا إن السودان لا يقبل أن تفرض عليه حلول من الخارج.

يذكر أن السودان أعلن الشهر الجاري تجميد عضويته في المنظمة التي سعت مع أطراف إقليمية ودولية أخرى إلى عقد لقاء بين البرهان وحميدتي.

والأحد الماضي، زار رئيس مجلس السيادة السوداني الجزائر، وأكد أن بلاده تتعرض لمؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين، وفق تعبيره. وقبل ذلك، قام قائد قوات الدعم السريع بجولة أفريقية شملت أوغندا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا.