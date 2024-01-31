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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين وجنديين وإصابة 10 في المعارك خلال الساعات الـ24 الماضية

31/1/2024-|آخر تحديث: 31/1/202408:13 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة