البرهان: لن نفاوض أحدا خارج السودان ومبادرات "إيغاد" لا تعنينا

قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن التفاوض لوقف الحرب ينبغي أن يكون داخل البلاد، مؤكدا أن أي مبادرة من الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) لا تعني الشعب السوداني.

وفي خطاب ألقاه -الثلاثاء- أمام ضباط وجنود الفرقة 11 مشاة في الجيش السوداني بمدينة خشم القربة بولاية كسلا (شرقي البلاد)، دعا البرهان السياسيين للبحث عن الحلول لأزمات البلاد من داخلها، قائلا إنه لا بد من الجلوس مع كل أطياف الشعب السوداني للوصول لحلول مرضية للجميع.

وتابع أنه لن يقبل أي تفاوض لا يرضي الشعب السوداني ولا يقوم على أسس قوية ومتينة تحفظ للشعب كرامته، مشددا على ضرورة خروج قوات الدعم السريع، دون ذكرها بالاسم، من المؤسسات المدنية ومنازل المدنيين.

كما قال البرهان -الذي يتولى أيضا قيادة الجيش السوداني- إنه لن يسافر للقاء أي شخص، مشيرا إلى اللقاء الذي تم مؤخرا في أديس أبابا بين رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية) وقائد قوات الدعم السريع محمد محمدان حميدتي في أديس أبابا.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني رفض المشاركة في اجتماع دعت إليه منظمة إيغاد في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما وافق حميدتي على المشاركة فيه.

وأكد البرهان -في خطابه أمام العسكريين- أن مبادرات هذه المنظمة الأفريقية لا تعني القيادة السودانية، قائلا إن السودان لا يقبل أن تفرض عليه حلول من الخارج.

يذكر أن السودان أعلن الشهر الجاري تجميد عضويته في المنظمة التي سعت مع أطراف إقيمية ودولية أخرى إلى عقد لقاء بين البرهان وحميدتي.

والأحد الماضي، زار رئيس مجلس السيادة السوداني الجزائر، وأكد أن بلاده تتعرض لمؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين، وفق تعبيره. وقبل ذلك، قام قائد قوات الدعم السريع بجولة أفريقية شملت أوغندا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا.