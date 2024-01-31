الاحتلال يعترف بمقتل ضابط وجنديين في معارك غزة

أقرَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة، في معارك شمال قطاع غزة وجنوبه.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت مساء أمس مقتل الجنود الإسرائيليين الثلاثة في معارك غزة، ونشرت أسماءهم.

يأتي ذلك بينما تستمر معارك شرسة بين القوات الإسرائيلية المتوغلة، وفصائل المقاومة الفلسطينية خاصة جنوبي القطاع، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تقدم الجيش في خان يونس "بطيء للغاية".

وأضافت أن توغل القوات لمسافة 200 متر في المدينة يستغرق وقتا طويلا.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أمس إصابة 26 عسكريا خلال 24 ساعة في معارك قطاع غزة، كما أكد ارتفاع عدد مصابيه إلى 2797 منذ بداية الحرب، منهم 1283 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.