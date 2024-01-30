تحقيق للجزيرة: الاحتلال يستخدم بعدوانه على غزة 14 نوعا من المسيرات

أظهر تحقيق للجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم في عدوانه على قطاع غزة 14 نوعا من الطائرات المسيرة.

وتقوم تلك الطائرات بعدة وظائف أهمها جمع المعلومات ومساعدة الطائرات الحربية المقاتلة والقوات البرية على تنفيذ مهامها.

وقد تتبع التحقيق الذي أجراه الزميل صهيب العصا، تفاصيل وأنواع تلك الطائرات الإسرائيلية التي تتجسس على المقاومة عبر صور حصرية حصلت عليها الجزيرة.

وكشف التحقيق أن هناك نوعين من تلك الطائرات الاستخباراتية الإسرائيلية، نوع مأهول بالأفراد والآخر مسير غير مأهول.

وتتكون الطائرات المأهولة بالأفراد من 6 أنواع، وتساعد هذه الطائرات في حركة القوات البرية والمناورات التي تقوم بها، كما أنه يحرك ويشرف على حركة الطيران الحربي.

أما الطائرات غير المأهولة بالأفراد فيستخدم جيش الاحتلال 8 أنواع منها وتستخدم بالرصد والتتبع ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والرصاص، وهي مقسمة إلى 3 أنواع فمنها ما يطير على ارتفاعات عالية، ومنها حوامات متوسطة الحجم، والأخيرة المسيرات الصغيرة.