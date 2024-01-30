اللواء الدويري: شمال غزة يشهد معارك ضارية رغم تقليص حجم القوات الإسرائيلية

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن الجزء الشمالي من قطاع غزة يشهد معارك ضارية حاليا رغم تراجع حجم القوات الإسرائيلية الموجودة به، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال غيّر طريقة هجومه في خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضح الدويري خلال تحليله اليومي على الجزيرة أن شارع 10 شمالي القطاع يشهد سدودا نارية يومية، بسبب تعثر دخول قوات الاحتلال إلى تل الهوى والزيتون.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال أجرى تغييرات عديدة على العملية حيث أبقى على 3 ألوية وكتيبة في الشمال، لكنها ليست كلها متورطة في القتال، وهي دائمة التنقل بين المناطق.

وفي شارع 10 تحديدا، تمنع قوات الاحتلال المدنيين من العودة لبيوتهم، في حين تدور اشتباكات دون حسم من الطرفين، في وسط القطاع.

وفي خان يونس (جنوبا)، كانت هناك 8 ألوية (اثنان في الغرب و6 ألوية في الشرق) قبل أسبوعين، وتم سحب 3 ألوية بعد تعثر الجهد الرئيسي المتمثل في محاصرة المدينة، حسب الدويري.

ودفع هذا التعثر جيش الاحتلال إلى تغيير خطته عبر الدفع بلواء من منطقة السياج إلى منطقة القرارة، ومنها إلى عمق خان يونس، وقد حققت هذه العملية نتائج، برأي الدويري.

وحاليا -يضيف الدويري- هناك 3 ألوية تهاجم خان يونس من 3 جهات، بالإضافة إلى قوة صغيرة دخلت من منطقة "البوليتيك".