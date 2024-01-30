الجزيرة ترصد جثث شهداء متناثرة في عدة مناطق بقطاع غزة

رصدت الجزيرة محاولات فرق الدفاع المدني انتشال جثث ومصابين من مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأظهرت الصور جثثا ملقاة في الشوارع بينها نساء وأطفال.

وقال أحد المصابين إن جيش الاحتلال أسقط عليهم قذائف دون إنذار، مشيرا إلى أنه بقي 12 ساعة تحت الردم حتى وصل إليه الدفاع المدني.

وأضاف أنه كان يسمع صوت طفلة تستنجد من تحت الركام، لكنه لم يكن قادرا على التحرك من مكانه بسبب وجوده تحت الأنقاض.

وكانت فرق الدفاع المدني تخرج مصابين من تحت الأنقاض رغم هطول المطر بغزارة فوق رؤوسهم.