قوات الاحتلال تغتال 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى بجنين

أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين صباح اليوم الثلاثاء، كما اقتحمت مخميات ومدنا وبلدات في الضفة الغربية وقامت بتخريب البنية التحتية في بعضها، بينما اشتبك معها مقاومون في طولكرم.

وأوضح مراسل الجزيرة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المستشفى الواقع بالمنطقة الغربية من المدينة في ظل اشتباكات عنيفة.

وقال إن إن اشتباكات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين في محاور حارة البلاونة وحي المدارس بمخيم طولكرم شمالي الضفة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المخيم ودفعت بتعزيزات جديدة.

كما اقتحمت القوات مخيم نور شمس شرقي طولكرم، وأرسلت عشرات الآليات مدعومة بجرافات قبل إعلان حظر التجوال في المخيم.

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تدمر شوارع في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/il1cNfZBMv — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 29, 2024

ونشرت منصات محلية فلسطينية مشاهد تظهر قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف وتمدير للبنى التحتية في شوارع المخيم.

وفي شمالي الضفة الغربية أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، حيث تعرضت لإطلاق نار من قبل مقاومين.

وشملت الاقتحامات الجديدة في المنطقة بلدة عزون في محيط مدينة قلقيلية وبلدة يعبد قرب جنين.

اعتداءات وحصار للسكان

وفي وسط الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم بلدة سنجل شمال رام الله واعتدت على فلسطينيين وأغلقت جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية.

ومنعت تلك القوات السكان من الدخول والخروج من البلدة من ساعات المساء حتى الصباح.

شاهد| تغطية صحفية: قوات الاحــتلال تعتقل الأسـير المـحـرر مؤيد الشربي بعد اقتحام العروب شمال الخليل. pic.twitter.com/5ZZT34BgwK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 30, 2024

وفي جنوبي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشباب الفلسطيني، بينهم أسيرسابق، خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

ودهم الجنود الإسرائيليون بعض المنازل وفتشوها قبل أن ينسحبوا من المخيم.

وتأتي الاقتحامات الجديدة بعد ساعات من استشهاد 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل من جنين والخليل وبيت لحم.

وبذلك يرتفع إلى 58 عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 377 شهيدا.

ومنذ إطلاق المقاومة الفسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام، بينما تجاوز عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال الفترة 6300 معتقل.