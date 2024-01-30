هجمات روسية بعشرات المسيرات وضربة أوكرانية على دونيتسك

أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء أن روسيا أطلقت 35 طائرة مسيرة وصاروخين على البنية التحتية المدنية والعسكرية قرب خط المواجهة ومناطق أوكرانية أخرى، في حين أعلنت روسيا مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 3 آخرين أمس الاثنين في ضربة أوكرانية على دونيتسك.

وذكر سلاح الجو الأوكراني على تطبيق تليغرام أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 15 من أصل 35 طائرة مسيرة. ولم يتضح بعد مصير المسيرات التي لم يتم تدميرها أو الصاروخين اللذين قال سلاح الجو إن روسيا أطلقتهما من أنظمة صواريخ أرض-جو.

على الجانب الآخر أعلن دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك المُعيّن من قبل موسكو، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 3 آخرين أمس الاثنين في ضربة أوكرانية على دونيتسك كبرى مدن منطقة دونباس الخاضعة لسيطرة الروس.

وأوضح بوشيلين عبر منصة تليغرام إلى أن "المعطيات الأولية تفيد بمقتل 3 أشخاص إثر القصف الذي شنّه العدو على ناحية كالينينسكي في دونيتسك براجمات صواريخ غراد".

وقال المسؤول إن "3 مدنيين آخرين" أصيبوا بـ"جروح طفيفة" في هذا الهجوم الذي "ألحق أضرارا بمبنيين سكنيين و3 بنى تحتية مدنية على الأقل".

وفي فيديو نشره صحفي في التلفزيون الروسي على شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية 3 جثث على الأرض قرب سيارات متفحمة.

وتبعد مدينة دونيتسك نحو 20 كيلومترا عن خط الجبهة، وتخضع لسيطرة انفصاليين موالين لروسيا تقودهم موسكو منذ العام 2014، ومذّاك يقصفها الجيش الأوكراني بانتظام.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الجاري أوقعت ضربة نسبتها موسكو إلى أوكرانيا 27 قتيلا و25 جريحا على الأقل، في حصيلة تعد من الأفدح في هذه المدينة منذ فبراير/شباط 2022.

وفي الأراضي الروسية، جُرحت امرأة أمس الاثنين في موكرايا أورلوفكا القريبة من الحدود، جراء قذائف أوكرانية ألحقت أضرارا بمنازل عدة، وفق ما أفاد على تليغرام حاكم منطقة بيلغورود، فياتشسلاف غلادكوف.