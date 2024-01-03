وزير خارجية إسرائيل الجديد: نخوض حربا عالمية ضد إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس إنهم يخوضون ما سماها حربا عالمية ثالثة ضد إيران، واتهم طهران بالعمل على تطوير سلاح نووي.

وفي تصريحات نقلها موقع "إسرائيل 24 الإخباري" اليوم الأربعاء -أثناء تسلمه مهام الخارجية من سلفه إيلي كوهين- ذكر كاتس أن إسرائيل في خضم حرب عالمية ضد إيران وما وصفه بالإسلام المتطرف.

وتابع "الجبهة التي بنتها إيران بهذه المنطقة ليست ضد إسرائيل، هذه حرب عالمية ثالثة بأدوات اليوم، ونحن في طليعة العالم كله" وفق قوله.

كما قال وزير الخارجية الجديد إن طهران مستمرة بقوة أكبر في سعيها للحصول على أسلحة نووية.

وتحدث كاتس عن أولوياته، فقال إن في مقدمتها عودة المحتجزين في غزة إلى بيوتهم، والذي تقدر إسرائيل عددهم حاليا بنحو 130 أسيرا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن التغيير الوزاري يأتي في إطار اتفاق سابق بين الوزيرين بشأن تبادل الحقائب الوزارية، وإتمام ذلك بعد مرور عام من تشكيل الحكومة الحالية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

والأحد الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الحكومة وافقت على تفعيل اتفاق التناوب بين وزيري الخارجية (كوهين) والطاقة (كاتس).

ومع تشكيل الحكومة الحالية في ديسمبر/كانون الأول 2022، تم الاتفاق على التناوب بين الوزيرين، حيث يتسلم كوهين حقيبة الخارجية لمدة عام، تليها فترة عامين لكاتس، ومن ثم يعود كوهين للخارجية العام الرابع والأخير، شرط استمرار الحكومة في فترة ولايتها.