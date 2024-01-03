"الصحة العالمية": هجمات إسرائيل على مستشفى بغزة غير معقولة

اتهمت منظمة الصحة العالمية إسرائيل بشن هجمات "غير معقولة" على مستشفى في خان يونس المحاصرة في جنوبي قطاع غزة.

ووفقا لخدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، استشهد 5 مدنيين على الأقل في الهجمات، من بينهم رضيع عمره 5 أيام، حسبما كتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرسوس على منصة "إكس" الإلكترونية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

وتم نقل ما مجموعه 14 ألف شخص إلى مستشفى الأمل. وقد غادر العديد منهم منذ ذلك الحين.

وأضاف غيبرسوس أن "النظام الصحي في غزة في حالة بائسة بالفعل، حيث يتعرض العاملون في مجال الصحة والإغاثة باستمرار لإحباط جهودهم لإنقاذ الأرواح بسبب الأعمال القتالية".

وكتب في تغريدته "أضم صوتي إلى الدعوات الدولية لوقف فوري لإطلاق النار بما في ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدفق السريع ودون عوائق للأغذية والإمدادات الطبية والمياه وغيرها من المواد الأساسية إلى ملايين المدنيين الذين أجبروا على العيش في ظروف لا توصف من الجوع وانتشار الأمراض ونقص النظافة والصرف الصحي".

ولا يزال الناس في قطاع غزة يتلقون جزءا ضئيلا فقط من إمدادات المساعدات التي كان بإمكانهم الحصول عليها قبل الحرب. وكتب مدير منظمة الصحة العالمية أنه يجب بذل كل جهد ممكن لحماية المرافق الصحية والفرق الطبية والمرضى.