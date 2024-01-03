قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى "إبادة جماعية" منذ أكثر من 75 عاما، ووصف الوضع بأنه هولوكوست ويشبه المحرقة التي تعرض لها الشعب اليهودي خلال فترة حكم أدولف هتلر والنازيين.

وفي تصريحات لصحيفة "لا جورنادا" المكسيكية، انتقد مادورو المجتمع الدولي والدول الأوروبية بسبب صمتهما تجاه الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 3 أشهر وقتل الفلسطينيين وتعرضهم للقصف.

وأضاف أنه لا يوجد شك بأن الأحداث في فلسطين تمثل إبادة جماعية، وطالب بضرورة تحرك المحاكم الدولية لإيقاف ما يتعرض له الفلسطينيون، مشيرا إلى وحشية ما تعرض له الشعب الفلسطيني أمام أعين وآذان العالم.

وذكر أيضا أنه بسبب الأحداث الأخيرة في فلسطين، لم يتم الاحتفال بأعياد الميلاد في مسقط رأس النبي عيسى -عليه الصلاة والسلام- في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

ومنذ "طوفان الأقصى" تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد 22 ألفا و185 فلسطينيا، وإصابة 57 ألفا و35 فردا، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية، وخلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير فلسطينية ودولية.