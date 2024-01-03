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صباح الآباء في حرب غزة

epa10911260 A Palestinian man looks on while inspecting the rubble of a destroyed area at the Al-Ramal neighborhood, following Israeli air strikes, in Gaza City, 10 October 2023. More than 700 people have been killed and around 4,000 have been injured according to the Palestinian Ministry of Health, after Israel started bombing the Palestinian enclave in response to an attack carried out by the Islamist movement Hamas on 07 October. More than 3,000 people, including 1,500 militants from Hamas, have been killed and thousands injured in Gaza and Israel since 07 October, according to Israeli military sources and Palestinian officials. EPA-EFE/MOHAMMED SABER
غزي يقف على أطلال منزله الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي (الأوروبية)
3/1/2024

ما أجمل نسمات الصباح الهادئ التي تبعث في نفسية العائلة الهدوء والراحة، خاصة أسرة يسعى فيها رب البيت إلى الوقوف على كل كبيرة وصغيرة، فالأب هو البطل فيها.

فكيف لأب غزي -يصحو الصباح على أصوات صواريخ المحتل الإسرائيلي– أن يقوم باحتواء عائلته وتوفير أبسط متطلبات الحياة لها؟

صباح يوم عادي، يذهب الآباء باكرا لشراء الخبز الساخن لعائلاتهم، أما في غزة فالآباء يبحثون عن أطفالهم بين ركام منازلهم بعد ليلة من القصف الإسرائيلي على القطاع.

صباح الأب في غزة

في صورة أخرى، أب يرافق ابنه للذهاب إلى المدرسة، ولكن في غزة الوضع يختلف، فالأب يرافق ابنه إلى المقبرة بعد أن قضى شهيدا.

صباح الأب في غزة

وتعودنا دائما في الصباح الباكر أن يتوجه الأب إلى عمله المعتاد، أما في قطاع غزة فالأب دائما حائر في الطريقة التي سيكسب فيها لقمة اليوم الواحد تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي.

صباح الأب في غزة

في مشاهد أخرى، أب يلاعب أبناءه الصغار صباحا قبل ذهابه إلى الدوام، بينما الأب الغزي يجمع أشلاء أولاده بين الركام.

صباح الأب في غزة

سلفي لأب مع عائلته صباح يوم امتحان أبنائه، وصورة أخرى لأب اجتمع مع جثامين أفراد عائلته يودعهم الوداع الأخير بعد أن قتلهم الاحتلال الإسرائيلي.

صباح الأب في غزة

المصدر : الجزيرة