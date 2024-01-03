عشرات القتلى والجرحى في انفجارين قرب مرقد سليماني جنوبي إيران

قال التلفزيون الإيراني إن 20 شخصا قتلوا وأصيب 50 آخرون جراء الانفجارين قرب مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق مطلع عام 2020.

وأعلن المصدر نفسه بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد "صاحب الزمان" في محافظة كرمان حيث يرقد سليماني. وفي وقت لاحق، أفاد بسماع دوي انفجار ثانٍ في المكان ذاته.

بدوره نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول لم يسمّه إن انفجاري كرمان "هجوم إرهابي".