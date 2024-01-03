تركيا توقف 56 مشتبها به مطلوبين من 18 دولة بعضها عربية

أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها أوقفت اليوم الأربعاء 56 شخصا مطلوبين من 18 دولة للاشتباه بتورطهم في تهريب مخدرات واتجار بالبشر.

وألقي القبض على المشتبه بهم في 11 ولاية تركية بينها إسطنبول (شمال غرب) وأنطاليا (جنوب) وإزمير (غرب)، وهم مطلوبون بشكل خاص في الولايات المتحدة وألمانيا والهند وروسيا وإيران والإمارات وقطر والسعودية وإسرائيل، بحسب بيان الداخلية.

وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحق بعضهم نشرة حمراء، وهي مذكرة طلب دولية تصدرها الإنتربول بحق مطلوبين للعدالة في بلد معين لتسهيل توقيفهم عبر العالم.

والمشتبه بهم متهمون بارتكاب جرائم قتل أو غسل أموال أو الاتجار بالبشر والانتماء إلى منظمة إجرامية.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على موقع إكس "سنودعهم جميعا السجن، الواحد تلو الآخر".

وكثفت الشرطة التركية في الأشهر الأخيرة حملاتها للقبض على أعضاء في الجريمة الدولية المنظمة، لجأ بعضهم إلى تركيا منذ فترة طويلة.

وأمس الثلاثاء أوقفت السلطات التركية 33 شخصا للاشتباه في تنفيذهم نشاطات "تجسس دولية" لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).

وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبها فيهم.