ترامب يطعن في قرار منعه من الترشح بولاية ماين

طعن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب -أمس الثلاثاء- في قرار ولاية ماين منعه من خوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية.

وطلب محامو ترامب من القضاء في ماين إبطال القرار الذي أصدرته وزيرة شؤون الولاية شينا بيلوز، وقالوا إن الوزيرة الديمقراطية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في ماين "منحازة وتصرفت بطريقة تعسفية ومتقلبة".

وبعد أسبوع من قرار مماثل اتخذته بحق الرئيس السابق المحكمةُ العليا لولاية كولورادو، اعتبرت ماين أن الرئيس السابق ليس أهلا لتولي منصب الرئيس بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في يناير/كانون الثاني 2021.

واعتبرت بيلوز أن ترامب ليس أهلا لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة لأن التعديل الـ14 للدستور يمنع أي شخص شارك في أعمال تمرد من تولي أي مسؤولية عامة.

وسارع الجمهوريون إلى الدفاع عن ترامب، ومن بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يسعى أيضا للحصول على ترشيح الحزب.

والقراران التاريخيان الصادران عن ماين وكولورادو يتعلقان في الوقت الراهن بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بهاتين الولايتين والمقرر إجراؤها في الخامس من مارس/آذار، ولن يدخل أي من هذين القرارين حيز التنفيذ إلا بعد أن تنقضي كل إجراءات الطعن بهما.

وتظهر انقسامات بولايات أخرى أيضا، فقد أصدرت المحاكم في مينيسوتا وميشيغان أخيرا حكما لصالح بقاء ترامب على بطاقة الاقتراع بهاتين الولايتين، ومن المتوقع صدور حكم آخر قريبا في ولاية أوريغون.

ورُفعت دعاوى بولايات عدة لقطع الطريق أمام المرشح الأوفر حظا للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية التي ستجري نهاية هذا العام.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة بواشنطن في مارس/آذار المقبل بتهمة التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات، كما يواجه اتهامات بالابتزاز في جورجيا حيث سعى لقلب نتائج الانتخابات بهذه الولاية الجنوبية بعد هزيمته.