بينما يستمر عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة وانشغال العالم بمتابعته لا يخلو العالم من أخبار وتطورات أخرى قد تكون مهمة لفئات من القراء، ولذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة لهم.

وفي ما يلي أبرز أخبار العالم اليوم الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني الجاري بعيدا عن الحرب على غزة:

هجمات أوكرانية على منطقتين حدوديتين روسيتين والقرم

تعرضت شبه جزيرة القرم ومنطقتان روسيتان حدوديتان مع أوكرانيا لموجة جديدة من الهجمات الأربعاء، حسبما قال مسؤولون محليون، غداة قصف عنيف استهدف كييف وعلى وقع تصعيد للضربات الجوية المتبادلة بين الطرفين.

وأعلن الدفاع الجوي الروسي اعتراض 6 صواريخ فوق منطقة بيلغورود التي تعرضت لضربات متكررة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل زهاء عامين.

وتشهد المناطق الروسية الحدودية مع أوكرانيا هجمات بشكل متكرر منذ اندلاع الحرب. لكن بيلغورود تعرضت لضربات بشكل خاص عقب قصف روسي واسع النطاق على أوكرانيا الأسبوع الماضي.

الفلبين: بدء دورية بحرية مشتركة ثانية مع أميركا في بحر جنوب الصين

قال الجيش الفلبيني، في بيان، إن الفلبين والولايات المتحدة بدأتا دورية مشتركة لمدة يومين في بحر جنوب الصين اليوم الأربعاء، وهي الخطوة التي قد تزعج الصين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتصاعدت المناوشات الأمنية في العام الماضي بين الدولتين المرتبطتين بمعاهدة مشتركة وسط تصاعد التوتر في بحر جنوب الصين، حيث تبادلت الفلبين والصين اللوم بشأن سلسلة من الخلافات.

وأطلقت الفلبين والولايات المتحدة دوريات مشتركة لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني، وأجريتا تدريبات عسكرية لمدة 3 أيام في المياه القريبة من تايوان وفي بحر الفلبين الغربي، وهو المصطلح الذي تطلقه مانيلا على مياه بحر جنوب الصين داخل منطقتها الاقتصادية الخاصة.

تحقيقات في اليابان بعد حادث تصادم الطائرتين

بدأت السلطات في اليابان، اليوم الأربعاء، تحقيقا بشأن حادث تصادم وقع في مطار هانيدا بطوكيو في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بين طائرة ركاب تابعة للخطوط اليابانية وأخرى تابعة لخفر السواحل أسفر عن مقتل 5 أشخاص فيما نجا حوالى 400 شخص بأعجوبة من ألسنة اللهب.

ولقي 5 أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل حتفهم فيما نجا الطيار وحده، لكن جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط اليابانية تمكنوا من الهرب بأمان عبر منزلقات الطوارئ قبل دقائق من التهام النيران الطائرة من طراز "إيرباص إيه 350".

زعيم المعارضة الكورية الجنوبية بالمستشفى بعد تعرضه للطعن

خرج زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي ميونغ الأربعاء من قسم العناية المركّزة، لكنه ما زال يخضع للعلاج بالقسم العام بعد يوم على تعرّضه لعملية طعن في الرقبة كادت تودي بحياته.

وكان "لي" محاطا بعدد من الصحفيين الثلاثاء حين قام رجل تظاهر بأنه من أنصاره بطعنه بسكين في رقبته.

ونُقل "لي" الذي تعرّض إلى إصابة في الوريد الوداجي إلى مستشفى في بوسان قبل أن يتم نقله إلى العاصمة سول حيث خضع لعملية جراحية استمرت ساعتين ليُنقل بعدها إلى قسم العناية المركّزة.