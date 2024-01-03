بلينكن: نحتاج لمناقشة أزمة غزة الإنسانية ومنع التصعيد بالمنطقة

قالت الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن أكد على ضرورة مناقشة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتجنب تصاعد الصراع في المنطقة، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء.

ووفقا لبيان من وزارة الخارجية الأميركية، فقد ناقش الوزيران التهديدات التي تواجه المصالح العالمية في ظل استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وبحسب صحيفة "إيه إن إس إيه" الإيطالية، أكد تاياني لنظيره الأميركي أن حرية الملاحة في البحر الأحمر تعد من أهم الأولويات بالنسبة لإيطاليا خلال فترة رئاستها مجموعة الدول السبع لعام 2024.

وتعبيرا عن تضامنها مع قطاع غزة، الذي يشهد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة بدعم أميركي، شنت جماعة الحوثيين هجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن شحن في البحر الأحمر تمتلكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وردا على هجمات الحوثيين، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن مبادرة لتشكيل تحالف مكون من 10 دول تحت اسم "حارس الازدهار" يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بهدف "ردع الهجمات في البحر الأحمر".

بلينكن يؤجل زيارته إسرائيل

ووفقا لصحيفة معاريف الإسرائيلية، أعلن بلينكن أمس الثلاثاء عن تأجيل زيارته المقررة إلى إسرائيل غدا الخميس عقب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت.

وبحسب الصحيفة، تم تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركي لإسرائيل إلى يوم الاثنين المقبل.

ويذكر أن شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن بلينكن اعترافه بوجود خلافات داخل وزارة الخارجية حول نهج إدارة الرئيس جو بايدن الداعم لإسرائيل في حربها على غزة، وذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد 22 ألفا و185 فلسطينيا، وإصابة 57 ألفا و35 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية وخلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير فلسطينية ودولية.