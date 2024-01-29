5 شهداء في الضفة وقوات الاحتلال تعتقل 40 فلسطينيا

استشهد 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل من جنين والخليل وبيت لحم في الضفة الغربية، وواصلت قوات الاحتلال اعتقالاتها، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 6300.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الطفل راني ياسر خلف الشاعر (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة خربة الدير في بلدة "تقوم" قرب بيت لحم. ونقل مراسل الجزيرة عن شهود عيان أن قوات الاحتلال أعدمت الشاب بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت أن الجنود قاموا بإصابة الفتى، وقالت إنه لم يصب أي من الجنود الموجودين في المكان.

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/rYJRzkGQuf — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 29, 2024

تطورات الخليل وجنين

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين إثر إصابتهما برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة دورا جنوب الخليل.

وكانت قوات الاحتلال داهمت منزل المحررين إلى غزة في صفقة "وفاء الأحرار" الشقيقين أنيس وأكرم النمورة في دورا وفتشت منزل عائلتيهما وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم.

من جانب آخر، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة سلواد شرقي رام الله.

وفي جنين، قال مراسل الجزيرة إن الشاب ثائر نعيم استشهد خلال تصدي فلسطينيين لقوات إسرائيلية اقتحمت بلدة اليامون غرب المدينة.

وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد اقتحامها لمدة 3 ساعات تقريبا اعتقلت خلالها شابين. كما دهمت منزلي أسيرين محررين وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عائلتيهما.

وبثت منصات فلسطينية مشاهد تظهر عمليات تجريف وتخريب قامت بها جرافات عسكرية إسرائيلية للبنى التحتية في شوارع جنين، كما تظهر الصور انتشار تعزيزات عسكرية لآليات الاحتلال في أحياء عدة من مدينة ومخيم جنين.

كذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.

وبذلك يرتفع إلى 58 عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 377 شهيدا.

عشرات المعتقلين

من جانب آخر، ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 6370 منذ بداية العدوان الإسرائيلي، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينيا اليوم الاثنين، وفقا لبيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وقالت المؤسستان، إن حصيلة الاعتقالات تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وهو ما نتج عنه اعتقال وإصابة الآلاف واستشهاد المئات.