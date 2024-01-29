الحوثيون يطلقون صاروخا على سفينة أميركية في خليج عدن

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية -اليوم الاثنين- إن الجماعة استهدفت سفينة دعم لوجستي تابعة للبحرية الأميركية، أثناء إبحارها عبر خليج عدن، بصاروخ بحري مساء أمس.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الجماعة "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، بعون الله تعالى، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الأحد صاروخاً بحرياً مناسباً استهدف سفينة تابعة للبحرية الأميركية (لويس بي بولير) أثناء إبحارها في خليج عدن".

وأوضح البيان أن "من ضمن مهام هذه السفينة تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأميركية التي تشارك في شن العدوان على بلدنا" مشيرا إلى أن عملية الاستهداف "تأتي ضمن الإجراءات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة اليمنية دفاعاً عن اليمن العزيز وتأكيداً على قرار مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم".

كما شدد البيان على أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.".

وخلال الأسابيع الماضية، شنت جماعة الحوثي (أنصار الله) هجمات على سفن في البحر الأحمر قالت إنها مرتبطة بإسرائيل، وأخرى أميركية تدعم تل أبيب في حربها المستمرة على قطاع غزة.

بالمقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا عدة جولات من الغارات ضد مواقع للحوثيين في اليمن، قالتا إنها تستهدف القدرات الصاروخية لهذه الجماعة لحماية حركة الملاحة العالمية في المنطقة.

كما أعلنت واشنطن إعادة إدراج جماعة الحوثي "منظمة إرهابية عالمية" على خلفية الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعة على سفن بالبحر الأحمر.