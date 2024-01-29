الهجرة الدولية: النازحون بالسودان تجاوزوا 10 ملايين

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد النازحين بسبب الصراع الدائر في السودان وصل إلى 10 ملايين و700 ألف شخص منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

ووصفت المنظمة الدولية هذا الرقم "بالصاعق"، ودعت إلى بذل جهود دولية مكثفة لتعزيز الاستجابة الإنسانية بشكل عاجل لما وصفتها بأكبر حالة نزوح في العالم.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، إنه يوجد سوداني واحد ضمن كل 8 نازحين داخليين في العالم، وإن النازحين هناك يعانون من نقص حاد في الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والصرف الصحي، كما أن أوضاعهم المتردية تزيد من خطر الإصابة بالأمراض وسوء التغذية.

وانتقدت المسؤولة الأممية الاستجابة الإنسانية للوضع في السودان واعتبرت أنها غير كافية حتى الآن لتلبية الاحتياجات الماسة، مشددة على أنه "لا يمكننا أن ندير ظهورنا لملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم".

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تتواصل الحرب في مناطق متفرقة من السودان بين قوات الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الذي كان نائبا لرئيس مجلس السيادة قبل أن ينشب الصراع بين الجانبين، والذي خلّف آلاف القتلى، فضلا عن ملايين النازحين والمتضررين.