قنابل إسرائيل على غزة تفوق القصف الروسي في أوكرانيا خلال عامين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -نقلا عن صحيفة إسرائيلية- إن القنابل التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 4 أشهر تفوق تلك التي استخدمتها روسيا في حربها على أوكرانيا على مدى عامين.

ونشر مدير المرصد رامي عبده تغريدة -على صفحته بموقع إكس- نقل فيها عن صحيفة "كول هعير" الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن كمية القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة تفوق تلك التي استخدمها الزعيم الألماني السابق أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

Hebrew newspaper "Kol Ha'ir": The bombs dropped by the Israeli army on Gaza in 4 months surpass those used by Russia in its war on Ukraine over two years. Estimates suggest the quantity of bombs used by the Israeli army on Gaza exceeds those employed by Hitler in World War II. pic.twitter.com/B6p8e3MsPg — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) January 28, 2024

وحسب موقعه على شبكة الإنترنت، فإن المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة غير ربحية يشكل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان نحو 70% من العاملين والمتطوعين بها.

ويهتم المرصد بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويدعم ضحايا النزاعات المسلحة والاحتلال، والنازحين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين أفرزتهم الصراعات والانتهاكات، خاصة الفئات الهشة منهم كالنساء والأطفال.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 26 ألفا وإصابة ما يقرب من 65 ألفا آخرين.