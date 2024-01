قنابل إسرائيل على غزة تفوق القصف الروسي في أوكرانيا خلال عامين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -نقلا عن صحيفة إسرائيلية- إن القنابل التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 4 أشهر تفوق تلك التي استخدمتها روسيا في حربها على أوكرانيا على مدى عامين.

ونشر مدير المرصد رامي عبده تغريدة -على صفحته بموقع إكس- نقل فيها عن صحيفة "كول هعير" الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن كمية القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة تفوق تلك التي استخدمها الزعيم الألماني السابق أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

Hebrew newspaper "Kol Ha'ir": The bombs dropped by the Israeli army on Gaza in 4 months surpass those used by Russia in its war on Ukraine over two years. Estimates suggest the quantity of bombs used by the Israeli army on Gaza exceeds those employed by Hitler in World War II. pic.twitter.com/B6p8e3MsPg

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) January 28, 2024